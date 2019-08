Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Görlitz (ots)

Ludwigsdorfer Bundespolizisten nahmen am Sonntag den 26. August 2019 zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest. In beiden Fällen konnten die Gesuchten ihre Geldstrafen nicht bezahlen.

Sonntagabend gegen 21 Uhr kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Görlitz in der Uferstraße einen 39-jährigen Mann. Die Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz seit Oktober 2018 nach ihm fahndete. Das Amtsgericht Zittau verurteilte ihn bereits 2017 per Strafbefehl wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bzw. 68 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Gegen Mitternacht gelang den Fahndern die zweite Feststellung. An der Anschlussstelle Kodersdorf endete die Reise eines 36-Jährigen. Nach ihm suchte die Staatsanwaltschaft Koblenz seit Januar 2019. Das Amtsgericht Sinzig hatte den polnischen Staatsangehörigen wegen Straßenverkehrsgefährdung per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 850 Euro bzw. 43 Tagen Ersatzfreiheitstrafe verurteilt.

Beide Männer konnten die geforderten Geldstrafen nicht begleichen und wurden der Justizvollzugsanstalt in Görlitz zugeführt.

