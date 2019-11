Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Bielefeld (ots)

JH / Bielefeld - Sennestadt - Am Samstag, 02.11.2019 ereignete sich an der Kreuzung Verler Str./Hansestr. ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die 81-jährige Seniorin aus Bielefeld befuhr mit ihrem Fahrrad den rechten Radweg der Verler Str. in Richtung Eckardtsheim. Gleichzeitig befuhr eine 21-jährige Bielefelderin mit ihrem Pkw Honda die Verler Str. in die gleiche Richtung. Unmittelbar nach der Kreuzung zur Hansestr. wechselte die Radfahrerin plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn, um die Verler Str. zu überqueren. Für die Pkw-Fahrerin kam dieses Manöver so überraschend, dass sie nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Rad und Pkw, bei dem die Seniorin schwer verletzt wurde. Nach Erstbehandlung vor Ort wurde sie in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert, wo sie stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde die Verler Str. für ca. 1 Stunde gesperrt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, gerade auch im Bereich des Einkaufszentrums an der Hansestr., kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Ein Verlassen des dortigen Parkplatzes war zeitweise nicht möglich.

