Polizei Bielefeld

POL-BI: VW Golf fährt auf der A 2 in die Mittelschutzplanke

Bielefeld (ots)

DV/BAB 2 -AK Bielefeld-AS Gütersloh- Am Donnerstagabend kam es auf der A 2 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 27-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem VW Golf den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. In dem Pkw befand sich noch ein 18-jähriger Beifahrer. Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor der Dortmunder unmittelbar vor dem Parkplatz Heideplatz die Kontrolle über seinen Pkw und schlug in die Mittelschutzplanke ein. Durch die Kollision überschlug sich der Golf und kam auf der Schutzplanke zum Stillstand. Nachdem sich beide Fahrzeuginsassen noch rechtzeitig aus dem Wrack befreien konnten, kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Toyota SUV. Trotz Vollbremsung konnte der 52-jährige Fahrer aus Hannover den Zusammenstoß mit dem beschädigten Golf nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der VW Golf von der Schutzplanke wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem mehrere Fahrzeuge, die in Gegenrichtung der Autobahn fuhren. Die beiden jungen Männer aus Dortmund wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sie wurden glücklicherweise nur leichter verletzt. Dem 27-jährigen Dortmunder wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen polnischen Führerschein musste er den Polizeibeamten übergeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge wurde die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich in beide Fahrtrichtungen bis zu 2 Kilometer Länge. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40 000 Euro.

