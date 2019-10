Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer stürzt wegen abbiegendem Kleinbus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - An der Otto-Brenner-Straße soll ein unbekannter Fahrer eines Kleinbusses für den Personentransport am Freitag, 18.10.2019, so knapp vor einem Radfahrer abgebogen sein, dass der Bielefelder von seinem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte.

Gegen 12:35 Uhr überquerte ein 54-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad die Detmolder Straße, um auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Heeper Straße weiterzufahren.

Der Radfahrer benutzte dabei den vorhandenen Radweg. Unmittelbar vor ihm bog ein Kleinbus von der Detmolder Straße nach rechts in die Otto-Brenner-Straße in Richtung Heeper Straße ab. Dieser Kleinbus fuhr direkt im Anschluss auf den Radweg, so dass der 54-Jährige stark abbremsen musste, damit er nicht mit dem Auto zusammenstieß.

Bei dem Bremsmanöver schlug der Fahrradlenker um und der Radfahrer kam zu Fall. Der Fahrer des Kleinbusses stand noch einen Moment auf dem Radweg, bis er seine Fahrt auf der Otto-Brenner-Straße fortsetzte. Der Mann am Steuer des Personentransporters kümmerte sich nicht um den gestürzten Radfahrer.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

