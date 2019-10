Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schlangenlinienfahrt endete in Blutprobe

Soest (ots)

Soest - Schlangenlinienfahrt endete in Blutprobe Zeugen meldeten gestern der Polizei eine verhaltensauffällige Autofahrerin in Soest. Die 63-jährige Soesterin befuhr gegen 20.15 Uhr, den Riga-Ring in Soest. Zeugen gaben an, dass die Frau auffällig langsam fuhr, sie setzte ihre Fahrt an einer Ampelanlage, trotz Grünlicht, nicht fort und fuhr Schlangenlinien. Im Bereich des Wisbyring klopfte ein Zeuge dann an die Seitenscheibe der 63-Jährigen, worauf diese die Fahrt einfach fortsetzte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Soesterin später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Sie bestätigte mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Den Beamten fiel auf, dass die Frau einen alkoholisierten und verwirrten Eindruck machte. Der Anordnung einer Blutprobe wollte sie keine Folge leisten, worauf sie die Beamten beleidigte und versuchte einen Polizeibeamten zu schlagen. Aufgrund ihres weiteren, aggressiven Verhaltens wurden ihr Handfesseln angelegt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Nun muss sich die Autofahrerin nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch noch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (reh)

