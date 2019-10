Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Täter hebelte das Fenster auf

Warstein (ots)

Ein unbekannter Täter drang am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, in eine Wohnung in der Karl-Arnold-Straße ein. Um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen, hebelte er ein Fester auf. Im Haus durchsuchte er eine Wohnung. Hierbei zog er die Schubladen aus den Schränken und warf den Inhalt zu Boden. Bei Anzeigenaufnahme konnten noch keine abschließenden Angaben über sein mögliches Diebesgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell