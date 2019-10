Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Flerke - Überholvorgang endet an Baum

Welver (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:55 Uhr, endete der Überholvorgang eines 52-jährigen Welveraners an einem Baum. Eine 46-jährige Werlerin war mit ihrem Fahrzeug auf dem Flerker Landwehr in Richtung Flerke unterwegs, setzte den Blinker "Am Heidewald" nach links und bremste ab. Der Fahrer des ihr folgenden Fahrzeuges nahm dieses wahr und bremste ebenfalls ab. Der Welveraner scherte daraufhin zum Überholen aus und kollidierte mit dem Wagen der Frau, der sich bereits im Abbiegevorgang befand. Durch den Aufprall kam er von der Straße ab und landete an einem Baum. Der Fahrer musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27500 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell