Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (17.07., 18.00 Uhr) auf Donnerstag (18.07., 6.20 Uhr) in ein Bürogebäude am Berliner Platz ein. Die Täter schlugen mit einem Feuerlöscher mehrere Glastüren ein und entwendeten zwei Notebooks aus den Räumen. Anschließend verschwanden sie mit der Beute unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

