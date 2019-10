Polizei Dortmund

POL-DO: Zigarettenschachteln statt Brotkrumen als Fährte - Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Einbruch in Kiosk in Lünen fest

Nach einem Einbruch in einen Kiosk an der Münsterstraße in Lünen in der Nacht zu Dienstag (8. Oktober) hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Zeugen waren gegen 2.40 Uhr durch ein verdächtiges Geräusch auf den Einbruch aufmerksam geworden. Die Täter hatten offenbar mit einem Gullydeckel die Glasscheibe des Kiosks eingeworfen und waren in die Räumlichkeiten eingedrungen. Die Zeugen sahen anschließend noch drei Männer über die Münsterstraße in Richtung Kirchhofstraße flüchten.

Die alarmierten Polizeibeamten begannen sofort mit der Fahndung. Die ihnen recht leicht gemacht wurde. Denn während ihrer Flucht hatten die Täter ganz im Stil von Hänsel und Gretel eine wunderbare Fährte gelegt. Nicht aus Brotkrumen, sondern aus gestohlenen Zigarettenschachteln.

Und diese führten die Beamten zu einem Haus an der Klarastraße. Dort trafen die Beamten schließlich nicht nur auf mutmaßliches weiteres Diebesgut, sondern auch auf drei tatverdächtige Männer (20, 20 und 23, alle aus Lünen). Sie wurden festgenommen.

Alle drei sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen einen der 20-Jährigen lagen zudem gleich zwei Haftbefehle vor. Das Trio musste nach der Festnahme den Weg in Polizeigewahrsam antreten. Die Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

