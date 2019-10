Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrollen in der Nordstadt: Drogenhändler wollte Kokain als Zucker tarnen

Mehrere Haftbefehle vollstreckte die Dortmunder Polizei am Montagnachmittag und -abend (7.10.) bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz gegen die Straßen- und Clankriminalität in der Nordstadt. Ein Auszug aus den Einsatzberichten:

- 16 Uhr: Am Nordmarkt überprüfen Polizisten einen Mann, der dort mehrfach als Drogenhändler aufgefallen ist. Sie entdecken bei ihm eine vermutlich mit Kokain gefüllte Tüte - der 44-Jährige gibt an, dass es sich dabei lediglich um Zucker handeln würde. Gegen den Tatverdächtigen lag bereits ein Haftbefehl vor.

- 18.49 Uhr: Polizisten ermitteln verdeckt auf der Münsterstraße und der Mallinckrodtstraße, da Personen auf einem über diese Straßen zu erreichenden Platz verstärkt mit Drogen handeln. Das Team der Nordstadt-Wache beobachtet einen "Deal", nimmt kurz darauf einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler fest, entdeckt ein Drogenversteck mit acht "Verkaufseinheiten" und beschlagnahmt das Bargeld und das Mobiltelefon des Mannes.

- 19.50 Uhr: Kontrolle in einem Café an der Wambeler Straße. Der Notausgang ist nicht gekennzeichnet, das ausgehängte Jugendschutzgesetz ist veraltet, der Feuerlöscher ist zuletzt vor 15 Jahren überprüft. Die Gewerbeaufsicht erhält einen Kontrollbericht.

- 20.30 Uhr: Kontrolle in einem Café im Schleswiger Viertel. 17 von 17 Gästen sind der Kriminalpolizei bereits bekannt. Gegen einen von ihnen liegen zwei Haftbefehle vor. Der 28-Jährige kann zwei bisher nicht geleistete Geldbußen bezahlen und die Erzwingungshaft vermeiden.

- 21.58 Uhr: Zurück auf dem Nordmarkt. Polizisten überprüfen eine 22-jährige Frau ohne festen Wohnsitz. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Sie wird in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Zum Hintergrund: Um die Sicherheit in einzelnen Bereichen zu erhöhen und gezielt gegen Straftäter vorzugehen, hat die Polizei einen behördenstrategischen Schwerpunkt gebildet. Dafür ist sie täglich im Einsatz. An größeren Einsätzen wirken - auch in Zukunft - Ordnungsamt, Zoll und andere Behörden mit. Die Polizei blickt nicht nur auf Straftaten, sondern erkennt Erfolge und Fortschritte. Durch Ermittlungen und Kontrollen deckt die Polizei weiterhin viele Straftaten auf, aber die Zahl der Straftaten sinkt insgesamt, vor allem bei den Gewaltstraftaten. Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4374452

