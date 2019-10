Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in Lünen - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1163 Am 1. Oktober kam es zu einem Brand in einer Garagenanlage in Lünen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 18.15 Uhr setzte ein unbekannter Täter eine Garage in der Blücherstraße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das darin befindliche Auto unbeschädigt aus der Garage gezogen werden.

Unmittelbar nach dem Brandausbruch beobachteten Zeugen eine flüchtende Person. Der Verdächtige war circa 175 cm groß und etwa 18 Jahre alt mit einer sehr schlanken Figur und einer auffällig blassen Hautfarbe. Er trug eine Bomberjacke, die bis zum Oberschenkel reichte, sowie ein mittelblaue, weite Jeans (Baggy-Schnitt). Die Person wurde kurze Zeit später im Bereich Blücherstraße / Bebelstraße / Sesekedamm gesehen und könnte eventuell dort wohnhaft sein.

Die Polizei sucht weitere Zeugen! Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

