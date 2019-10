Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte zerkratzen Lack an sieben Pkw - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1160

Mit bis zu 90 Zentimeter langen Kratzern beschädigten unbekannte Täter am Samstag (5.10.) in Dortmund-Marten sieben Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag verständigte eine Mercedes-Fahrerin die Polizei und meldete eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw auf der Martener Straße. Am Tatort entdeckte ein Streifenteam sechs weitere Pkw, die vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden sind.

Ersten Ermittlungen zufolge waren der oder die Täter zwischen Freitagabend (4.10.) und Samstagnachmittag aktiv.

Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf verdächtige Personen an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

