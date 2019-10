Polizei Bielefeld

POL-BI: Personenfahndung nach Pkw-Diebstahl

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung, bei der Suche nach einem Pkw-Dieb, der bereits am Donnerstag, 18.04.2019, einen Pkw in Brackwede gestohlen hat. Kurz nach dem Diebstahl nahm eine Überwachungskamera einen tatverdächtigen Mann auf.

Zwischen 01:00 Uhr und 01:40 Uhr waren unbekannte Diebe auf dem Gelände einer Firma an der Archimedesstraße erschienen und in einem Aufenthaltsraum auf einen Rucksack gestoßen. In diesem Rucksack bewahrte ein 36-jähriger Mitarbeiter unter anderem seinen Autoschlüssel auf.

Der oder die unbekannten Diebe verschwanden mit dem Autoschlüssel und dem, auf dem Werksgelände geparkten, schwarzen 5er BMW des 36-Jährigen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Kriminalbeamte Aufnahmen einer Überwachungskamera sichern, die einen Mann an dem gestohlenen BMW zeigen.

Die Ermittler fragen, wer kennt diesen abgebildeten Mann oder wer kann Angaben zu dem Diebstahl des schwarzen 5er BMW machen?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell