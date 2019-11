Polizei Bielefeld

POL-BI: Laute Hilferufe schlagen Räuberduo in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht ein Duo, das am Freitag, den 01.11.2019, einen Bielefelder an der Melanchtonstraße bedrohte und verletzte.

Gegen 01:15 Uhr ging der 57-jährige Bielefelder auf dem Gehweg der Melanchtonstraße in Richtung Schloßhofstraße. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung sprachen ihn zwei unbekannter Männer an. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand. Er deutete damit auf den 57-Jährigen und forderte ihn auf, sein Geld raus zu geben.

Der Bielefelder rief daraufhin laut um Hilfe. Der zweite Täter warf dann mit einer leeren Glasflasche nach dem Bielefelder und traf ihn im Gesicht.

Unmittelbar im Anschluss ergriffen beide Täter ohne Beute die Flucht. Sie liefen in Richtung Schloßhofstraße, bogen jedoch vor der Kreuzung nach links in einen Gehweg ein, der am dort gelegenen Spielplatz vorbei führt.

Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht.

Er erinnert sich, dass die beiden Männer etwa 20 Jahre alt waren. Sie waren etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank. Sie trugen Kapuzen über dem Kopf und waren vermutlich südländischer Herkunft.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell