Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte stehlen Auto von Zeitungsausträger

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben heute Morgen (31. Januar 2020) in der Konrad-Zuse-Straße das Auto eines Zeitungsausträgers gestohlen. Der Mann war gegen 4 Uhr kurz ausgestiegen, um eine Zeitung zuzustellen. Den Zündschlüssel ließ er im Wagen stecken. Diesen Moment nutzten Unbekannte und stahlen das Auto. Der 41-Jährige sah die Diebe noch wegfahren. Er alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach dem grauen Ford Focus und den Autodieben verlief bislang erfolglos. An dem Fahrzeug (Baujahr 2004) waren zur Tatzeit KL-Kennzeichen montiert. Zeugen, die den Wagen gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

