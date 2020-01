Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei verhindert Alkoholfahrt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagmorgen trafen Einsatzkräfte auf einen 32-Jährigen in der Zollamtstraße. Der Mann war unmittelbar in der Nähe seines Autos und machte den Anschein, mit dem Wagen davon fahren zu wollen. Warum das keine gute Idee gewesen wäre, zeigte der Alkoholtest. 1,21 Promille "pustete" der Mann. Die 0,5 Promille-Grenze war also deutlich überschritten. Bis der 32-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hat und wieder nüchtern ist, bleiben Führerschein und Autoschlüssel bei der Polizei. |slc

