POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 25-jähriger Fußgänger wurde am Samstag gegen 20 Uhr an der Einmündung "Am Rosenhag / Schlehenweg" verletzt am Boden liegend aufgefunden. Der junge Mann wollte nach eigenen Angaben den Schlehenweg zu Fuß überqueren, als er plötzlich zwei helle Lichtkegel sah und erst später wieder, als er auf dem Boden lag, zu sich kam. Eine Zeugin brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort wurden eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Schürfwunden attestiert. Aufgrund der Schilderungen wird davon ausgegangen, dass der junge Mann von einem Pkw erfasst wurde. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Zwei junge Männer gerieten am Sonntag gegen 02 Uhr in einem Club in der Straße "Fallenbrunnen" mit zwei Sicherheitsmitarbeitern in Streit. Zuvor hatte es in der Diskothek zwischen einem der Männer und einer Frau eine verbale Auseinandersetzung gegeben, weshalb der 20-Jährige vom Sicherheitspersonal des Clubs verwiesen wurde. Vor der Disko eskalierte der Streit zwischen dem jungen Mann und einem 35-jährigen Security-Mitarbeiter erneut, weshalb der Freund des 20-Jährigen sowie ein 33-jähriger Sicherheitsmitarbeiter zur Hilfe eilten. Durch das Einsetzen eines "Pfefferspray" erlitten die beiden 20-Jährigen Hautreizungen. Zudem wurden bei einem der jungen Männer eine Platzwunde und mehrere Schürfwunden festgestellt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 48.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Maybachstraße / Keplerstraße ereignet hat. Ein 43-jähriger Mercedes-Benz-Lenker befuhr die Keplerstraße, bog am Maybachplatz nach links in Richtung Maybachstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 55-jährigen BMW-Fahrers. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste nach der Kollision abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Rund 2,5 Promille ergab der Atemalkoholtest einer 56-jährigen Autofahrerin, die am Sonntag gegen 15 Uhr in der Friedrichstraße kontrolliert wurde. Ein Zeuge hatte zuvor mitgeteilt, dass er eine Autofahrerin beobachtet habe, die gegen Blumentöpfe und anderen neben der Fahrbahn befindlichen Gegenständen gefahren sei, ihre Fahrt jedoch unbeirrt fortgesetzt habe. Aufgrund des positiv verlaufenden Tests wurde die 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Im Anschluss wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro, der restliche Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter schlug im Zeitraum von Sonntag, 15.30 Uhr, bis Montag, 06 Uhr, die Frontscheibe eines an der Kreuzung Olgastraße/Eugenstraße abgestellten Pkw ein. Hierbei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

L 204 / Oberteuringen

Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich weil ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 01 Uhr auf der L 204 einem Tier auswich, fuhr er gegen eine Leitplanke und verursachte Schaden von rund 6.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

B 33 / Markdorf

Hinterrad löst sich während der Fahrt

Weil sich das linke Hinterrad löste, kam am Samstag gegen 16 Uhr ein 59-jähriger Porsche-Fahrer auf der B 33 zwischen Ittendorf und Markdorf nach rechts von der Fahrbahn ab und erst in einem Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Daisendorf

Fahrlässige Brandstiftung

Ein Lagerfeuer in einem Waldstück zwischen dem Friedhof und der K 7783 geriet am Sonntag gegen 17 Uhr außer Kontrolle, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Daisendorf alarmiert wurde. Das Feuer, das sich bereits ein bis zwei Meter auf dem trockenen Laub ausgebreitet hatte, konnte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kam, schnell löschen. Wer das Feuer betrieben hat, ist nicht bekannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte nur ein Rucksack mit Lebensmitteln aufgefunden werden. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

B 31 / Überlingen

Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter schlauchten im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 06 Uhr, aus dem Kraftstofftank eines Lkw, der auf dem Lkw-Parkplatz an der B 31 n zwischen Überlingen und Nußdorf abgestellt war, etwa 800 Liter Diesel ab. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/803-0, zu wenden.

