Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Tägermoosstraße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes-Benz und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995- 0, entgegen.

Singen

Alkoholisierte Autofahrerin

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers bei einer 52-jährigen Autofahrerin fest, die sie in der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr in einem Stadtteil kontrollierten. Die Pkw-Lenkerin war zuvor einem Verkehrsteilnehmer aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 2,2 Promille ergab, veranlassten die Polizisten die ärztliche Entnahme eine Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Singen

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Rückwärtsausparken kam es am Sonntagabend zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr in der Friedrich-Hecker-Straße zu einem Sachschaden von über 4.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen einen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite abgestellten BMW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Lärmbelästigung durch Pkw

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf, als dieser die Ekkehardstraße in Richtung Radolfzeller Straße befuhr. Der junge Mann drehte mehrfach den Motor seines Pkw hoch und verursachte hierdurch eine Lärmbelästigung. Zudem konnten von den Beamten mehrere Fehlzündungen des Motors wahrgenommen werden. Der 28-jährige gelangt nun wegen Lärmbelästigung zur Anzeige.

Singen

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Freitagnachmittag gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung Gaisenrain / Grubwaldstraße ereignete. Ein aus der Straße "Gaisenrain" kommender 19-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt sowohl eines von links kommenden 66-jährigen Pkw-Lenkers als auch einer von rechts kommenden 28-jährigen Autofahrerin. In der Folge kollidierte der Pkw des 19-jährigen nacheinander mit den beiden Fahrzeugen und prallte anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Der Pkw der Frau kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Der 19-Jährige und die 28-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Engen

Nach Unfall geflüchtet

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Lenker eines vermutlich weißen Pkw am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 18.00 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz der Raststätte im Hegau West abgestellten Ford C-Max geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, entgegen.

Steißlingen

Tödlicher Arbeitsunfall

Tödlich verletzt wurde ein 52-jähriger Mann am Samstag bei Arbeiten in dem Waldgebiet Kirnberg. Der Mann war den polizeilichen Ermittlungen zufolge mit Baumfällarbeiten beschäftigt, als ein vom Sturm umgewehter Baum ihn unter sich begrub. Erst am darauffolgenden Tag wurde der Mann von einem Familienangehörigen tot aufgefunden.

Stockach - Espasingen

Pedelec-Fahrerin gestürzt

Verletzt musste eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin am Sonntag gegen 16.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf dem zur B 34 parallel befindlichen landwirtschaftlichen Weg vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einige Meter vor dem Ortseingang Espasingen befanden sich mehrere, vermutlich durch starken Wind abgerissene Äste quer über dem landwirtschaftlichen Weg. Die Frau konnte dem ersten Ast ausweichen, geriet jedoch ins Schlingern, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Ein vorbeifahrender Pkw-Lenker wurde auf die gestürzte Seniorin aufmerksam und informierte den Rettungsdienst.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell