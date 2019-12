POL-KN: Pressemeldungen Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Sipplingen - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Vermutlich beim Rückwärtsfahren prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem PKW im Zeitraum von Freitag, 13.12.19 bis Samstag, 14.12.19, in Sipplingen Im Breitenweingarten gegen einen Gartenzaun und beschädigt diesen. Im Anschluss verlässt der unbekannte Fahrzeuglenker unerlaubt die Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551-8040) zu melden.

Owingen - Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 55.000 Euro kam es am Freitag, 13.12.19 um 12:20 Uhr, auf der L205 von Überlingen nach Herdwangen. Eine 56-jährige Fahrzeuglenkerin wollte im Kreuzungsbereich zur L195 abbiegen und übersah hierbei den ordnungsgemäß aus Richtung Überlingen kommenden PKW eines 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge drehen sich durch die Kollision um die eigene Achse, der PKW des 28-Jährigen wurde zudem auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Im PKW der Unfallverursacherin wurden diese selbst, sowie die 26- und 28-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Der 28-Jährige Unfallbeteiligte wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren neben der Polizei, der Rettungsdienst sowie die freiwillige Feuerwehr Owingen.

