Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz - Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 14.12.2019 gegen 17:40 Uhr auf der B33 von Konstanz in Fahrtrichtung Singen. Eine die B33 in Fahrtrichtung Konstanz fahrende 74-jährige PKW-Lenkerin kam kurz vor der Kreuzung Reichenau-Waldsiedlung aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier einen ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW eines 55-Jährigen. Aufgrund der Kollision drehte sich dieser um die eigene Achse. Ein dem 55-Jährigen nachfolgender 42-jähriger PKW-Lenker versuchte eine Kollision durch eine Ausweichbewegung zu vermeiden, wurde jedoch ebenfalls vom PKW der 74-Jährigen gerammt. Durch diesen weiteren Aufprall wird sowohl der zweite PKW als auch der der Unfallverursacherin um die eigene Achse gedreht. Ein, vierter, dem 55-Jährigen nachfolgender 20-jähriger PKW-Lenker kann eine Kollision mit diesem nicht mehr vermeiden und prallt in das Unfallfahrzeug. Die Unfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 90.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge entstand ein großer Rückstau in beide Fahrtrichtungen.

