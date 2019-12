POL-KN: Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Am Freitag gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen sowie erheblichem Sachschaden. Eine 56-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Volvo XC 60 auf der L 205 von Billafingen in Richtung Owingen. An der "Klöberkreuzung" kurz vor Owingen missachtete sie die Vorfahrt eines auf der L 195 von Überlingen heranfahrenden Pkws Ford Focus, welcher weiter in Richtung Herdwangen fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die Unfallverursacherin, ihre 26-jährige Mitfahrerin sowie der 28-jährige Fahrer des Ford Focus leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55´000 Euro.

