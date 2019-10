Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall

Eine leicht verletzte Fußgängerin

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 94-jährige Fußgängerin am Dienstag auf der Hindenburgallee in Ahaus. Die Ahauserin lief gegen 13.35 Uhr mit ihrem Rollator über den Gehweg in Richtung Innenstadt. Ein 42-jähriger Radfahrer, ebenfalls Ahauser, befuhr in einer kleinen Gruppe den Gehweg der Hindenburgallee in gleiche Richtung und übersah die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

