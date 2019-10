Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod- Zeugenaufruf wegen Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort durch den Verursacher

Rennerod (ots)

Am Montag, den 21.10.2019 wurde gegen 09:40 Uhr ein geparkter schwarzer PKW Ford durch einen bislang unbekannten LKW beim vorbeifahren beschädigt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Höhe der Hauptstraße 50, in 56477 Rennerod, bei einer Bäckerei. Der Verkehrsunfall wurde durch zwei Zeugen beobachtet. Ein weibliche Zeugin war bei der Unfallaufnahme durch die Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Polizeiinspektion Westerburg bittet darum, dass die Verkehrsunfallzeugin und gegebenenfalls weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer: 02663-98050 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell