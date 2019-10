Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Zeugenaufruf nach Vandalismus

Rennerod (ots)

Am Montag, 21.10.2019, ab 01:30 Uhr, wurden mehrfach Personen gemeldet, die in auffälliger Weise durch Rennerod ziehen und teilweise Unfug anstellen würden. In der Zeit bis 03:00 Uhr wurde der Busbahnhof mit einer Angelschnur, die vielfach um Straßenlaternen gespannt war, in sehr gefährlicher Weise verbarrikadiert. Von verschiedenen Supermärkten wurden Einkaufswagen entführt und als Hindernisse auf den Straßen zurückgelassen, unter anderem eine ganze Reihe mitten auf der Bundesstraße B54. Neben einem weiteren zurückgelassenen Einkaufwagen an einem Radweg in Richtung Waldmühlen wurde ein Telefonverteilerkasten umgetreten. Die Handlungen erfüllen zahlreiche Straftatbestände. Um die vorhandenen Hinweise weiter absichern zu können, werden weitere Zeugen gesucht, die das sicherlich geräuschvolle Treiben des Nachts bemerkt haben dürften. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Westerburg unter 02663/ 98050.

