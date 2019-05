Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Scheibe der Terrassentür eingeschlagen

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Dienstag (21. Mai 2019) zwischen 9.00 und 13.40 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Straße Zum Brandenberg an einem Einfamilienhaus die Glasscheibe einer Terrassentür ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Bislang liegen der Polizei noch keine Angaben zur Beute vor.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

