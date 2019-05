Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Garage

Mountainbike entwendet

Rheurdt (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag (21. Mai 2019), 6.00 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße An Deckers durch ein Fenster in eine Garage ein. Von dort entwendeten sie ein schwarzes Mountainbike der Marke Propain Tyee. Das Fahrrad hat einen blauen Schriftzug und die Größe M.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

