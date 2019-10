Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Seck- Zeugenaufruf/ Verkehrsunfall mit Flucht

Seck (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 16.10.2019 auf Donnerstag, den 17.10.2019 kam es in der Hauptstraße 46, in 56479 Seck zu einem Verkehrsunfall, wobei ein unbekannter Täter vermutlich mit einem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer gefahren ist und Sachschaden verursachte.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer 02663-98050 zu melden.

