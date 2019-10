Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer - Zeuge gesucht

57612 Giesenhausen, L290 (ots)

Am 19.10.2019, gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der L290 aus Eichelhardt kommend in Fahrtrichtung Giesenhausen ein Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Der Fahrer eines PKW`s beabsichtigte einen vor ihm befindlichen Fahrradfahrer zu überholen. Infolgedessen touchierte der Fahrer mit seinem PKW den Fahrradfahrer, welcher daraufhin zu Boden fiel und sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht an dieser Stelle einen zum gleichen Zeitpunkt entgegenkommenden PKW Fahrer, welcher innerhalb des Verkehrsvorganges gefährdet worden sein könnte. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die unten genannte Polizeidienststelle.

