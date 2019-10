Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Unbekannter legt Gullydeckel auf Fahrbahn und verursacht zwei Verkehrsunfälle

Rennerod (ots)

Am 20.10.19, um 01.35 Uhr, kam es in Rennerod auf der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 74, zu zwei Verkehrsunfällen, da durch einen unbekannten Täter ein Gullydeckel aus der Fassung gehoben und auf die Fahrbahn gelegt wurde. Zwei Pkw fuhren kurz darauf über den Gullydeckel und wurden beschädigt, wodurch unter anderem Betriebsstoffe austraten und in die Kanalisation gelangten. Neben der Polizei waren acht Kräfte der Feuerwehr Rennerod sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rennerod im Einsatz. Die Polizei Westerburg bittet um Täterhinweise unter der Rufnummer 02663-98050.

