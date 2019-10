Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Diez (ots)

Am Freitag, 18.10.2019, in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es in der Emser Straße in 65582 Diez, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus.

Durch den / die unbekannten Täter wurde die im rückwärtigen Bereich gelegene Hauseingangstür des Gebäudes aufgehebelt und das Mehrparteienhaus betreten.

Es wurden diverse Gegenstände, insbesondere Schmuck, entwendet.

Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez (06432/6010) in Verbindung zu setzen.

