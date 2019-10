Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Guckheim- Zeugenaufruf/Sachbeschädigung an PKW Skoda Oktavia

Guckheim (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 20.10.2019, 20 Uhr auf Montag, den 21.10.2019, 07:00 Uhr wurde ein geparkter Skoda Oktavia von einem unbekannten Täter in der Kirchstraße 15, in 56459 Guckheim beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer: 02663-98050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell