Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Brand eines Radladers

Gescher (ots)

In Brand geraten ist am Dienstag ein Radlader einer Kunststoffverwertung in Gescher. Kräfte der Feuerwehr rückten gegen 23.10 Uhr zu dem Firmengelände an der Stadtlohner Straße aus und löschten die Flammen. Brandursache war ein technischer Defekt. Der entstandene Schaden beträgt circa 30.000 Euro.

