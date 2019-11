Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrskontrolle

"Spitzenreiter" an Kita 25 km/h schneller als erlaubt

Goch (ots)

Der Verkehrsdienst Geldern hat am Donnerstagnachmittag (14. November 2019) Geschwindigkeitsmessungen auf der Straße Am Sandthof in Höhe einer dortigen Kindertagesstätte durchgeführt. An der Örtlichkeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, unter dem entsprechenden Verkehrszeichen ist zudem ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Kindergarten" angebracht. Während der Kontrolle wurden insgesamt 582 Fahrzeuge gemessen und satte 188 Verstöße festgestellt. 180 Fahrer erwartet jetzt ein Verwarngeld, acht Fahrer eine Anzeige. Der "Spitzenreiter" war mit 55 km/h unterwegs. Die Kontrollen werden fortgeführt. (cs)

