Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Drei Bäume aus Vorgarten gestohlen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntagnachmittag entwendete ein Unbekannter zwei Zierbäume aus dem Vorgarten einer Wirtschaftskanzlei in der Straße Fetter Hagen in Bad Wildungen.

Durch eine Landschaftsbaufirma waren erst vor Kurzem drei dieser Bäume in dem Vorgarten eingepflanzt worden. Der unbekannte Täter stahl bereits vor einigen Wochen einen der drei Bäume, die beiden anderen entwendete er in der Zeit von Freitag bis Sonntag. Die Formgehölze mit der Bezeichnung "Taxus baccata" und einer Höbe von etwa 100 cm wurden von dem Unbekannten ausgegraben. Sie haben einen Gesamtwert von 180 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell