Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw zerkratzt

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag zerkratzten bislang unbekannte Täter einen auf der Pastor-Kochs-Straße abgestellten braunen VW Tiguan. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

