Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Wartenberg-Rohrbach (ots)

In der Zeit vom 03.08.2019 bis zum 07.08.2019 stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen im Schloßberg in Wartenberg-Rohrbach geparkten Skoda Octavia. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und verließ die Örtlichkeit. Am Octavia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361-9170 entgegen.

