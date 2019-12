Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Sigmaringen

Betrunkener Autofahrer

Rund 1,7 Promille ergab der Alkoholtest eines 52-jährigen Autofahrers, der am Sonntag gegen 02.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Mühlbergstraße angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle gab der Autofahrer zu, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Im Krankenhaus veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe. Wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Autofahrer nun verantworten.

Sigmaringen

Betrunkener Autofahrer flüchtet

Ein Zeuge teilte am Sonntag gegen 04 Uhr der Polizei einen Autofahrer mit, der in der Binger Straße gegen eine Straßenlaterne fuhr und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen überprüften die Wohnanschrift des 60-jährigen Fahrzeughalters. Nachdem dieser auf Klingeln nicht öffnete, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung betreten. Im Schlafzimmer konnte der 60-Jährige schlafend angetroffen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von rund 2.000, am Pkw von rund 1.000 Euro.

Sigmaringen

Verstoß Waffengesetz

Bei einer Personen- und Fahrzeugkontrolle am Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Karlstraße stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen fest, dass die beiden Fahrzeuginsassen Waffen in ihrem Pkw mitführten. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte in der Ablage der Fahrertür eine geladene Schreckschusswaffe, sein 20-jähriger Beifahrer auf der Rücksitzbank eine geladene und griffbereite Gasdruckwaffe. Im Magazin befanden sich mehrere Stahlkügelchen. Des Weiteren wurde im Pkw ein Koffer aufgefunden, in dem sich ein 15 cm langes Klingenmesser und ein Einhandmesser befanden. Die Waffen und Munition wurden sichergestellt.

Meßkirch

Fahrlässige Brandstiftung

Im Windfang eines Einfamilienhauses entzündeten sich am Sonntag in der Meister-von-Meßkirch-Straße drei Kerzen eines dort aufgestellten Adventskranzes. Bewohner des Hauses wurden auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Meßkirch, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, vor Ort kam, löschte rasch das Feuer. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Ostrach

Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand wurde am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Ostrach zusammen mit der Einsatzabteilung Burgweiler in die Auenstraße gerufen. Beim Eintreffen der Polizei waren kein Brand sowie Rauchentwicklung mehr feststellbar. Der ebenfalls vor Ort eingetroffene Schornsteinfeger teilte mit, dass der Kamin sanierungsbedürftig sei und der Ofen bis zu einer Sanierung nicht mehr befeuert werden sollte.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell