Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Einfamilienhaus in Hellern

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 17:45 Uhr bis 20:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wiggert ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein kleines Fenster Zugang zum Haus und durchwühlten auf zwei Etagen mehrere Räume. Es wurde Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Hinweise werden unter 0541-3272215 entgegengenommen.

