Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Diebstahl eines Hofladers

Wallenhorst (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Im alten Dorf einen Hoflader gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens und nahmen die darin abgestellte Arbeitsmaschine vom Typ Kramer 5035 mit. Die Polizei in Bramsche bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05461/915300.

