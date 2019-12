Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Bramsche (ots)

Am Donnerstag um 18:45 Uhr ereignete sich in Evinghausen ein schwerer Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich der Icker Landstraße (L87) und der Ruller Straße kam es zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Mercedes Vito die Ruller Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Icker Landstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 49-Jährigen aus Engter in seinem BMW Kleinwagen. Es kam zur Kollision. Durch den Anprall wurde der BMW gegen einen großen Stein geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L87 rund drei Stunden lang gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell