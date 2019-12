Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Mehrere Firmentranporter aufgebrochen

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zu Donnerstag ganz offenbar zielgerichtet auf Werkzeuge abgesehen. Die Unbekannten kletterten in der Straße Uhlenbrock über einen Zaun auf das Gelände einer Firma für Elektrotechnik, brachen auf dem Hof drei Firmentransporter auf und bedienten sich an den darin befindlichen Elektrowerkzeugen der Marke Makita. Aus einem der Monteurfahrzeuge wurde zudem das Autoradio ausgebaut und mitgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Transportfahrzeug nimmt das Polizeikommissariat Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439-9690 entgegen.

