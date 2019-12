Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch tagsüber in drei Wohnhäuser eingebrochen. Eine Tat ereignete sich zwischen 08.30 Uhr und 20.40 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße. Dort öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster einer Doppelhaushälfte, durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen neben Schmuck auch mehrere teure Armbanduhren mit. Der zweite Einbruch passierte in der Straße Am Heger Holz, wo die Täter zwischen 15.30 Uhr und 18.50 Uhr auf die gleiche Weise in ein Einfamilienhaus eindrangen. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist momentan allerdings noch nicht geklärt. Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte zwischen 7 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus der Straße An der Landwehr. Auch bei dieser Tat durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen, wurden dabei fündig und konnten schließlich mit Bargeld Schmuck sowie Münzen entkommen. Wem im Zusammenhang mit den drei Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell