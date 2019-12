Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zeuge gab Hinweis zu Traktordiebstahl

Bad Essen (ots)

Wie berichtet, wurde in der Nacht zum Montag, 25.11.2019, ein roter Traktor "Case 956 XL" von einem Hof an der Angelbecker Straße gestohlen. Ein Zeuge wusste in diesem Zusammenhang zu berichten, dass er in der betreffenden Nacht, etwa gegen 01.15 Uhr, einen roten Ackerschlepper bemerkt hat, der auf dem Papenkampweg in Richtung der Kreisstraße 402 (Straße Im Bruch/Hinterm Bruch) gefahren sei. Wohin das Fahrzeuge dann möglicherweise abbog, konnte der Zeuge nicht sagen. Die Ermittler der Polizei Bramsche bitten im Zusammenhang mit dieser Beobachtung erneut um Hinweise zum Verbleib des Traktors. Möglicherweise wurde der Schlepper im Bereich der K402 mit einem Lkw oder Tieflader weiter transportiert. Anrufe bitte unter der 05461-915300.

