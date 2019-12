Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht im Ascher Bruch

Melle (ots)

In der Zeit zwischen dem späten Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ereignete sich in der Straße Ascher Bruch eine Unfallflucht. Ein auf einem Parkstreifen abgestellter weißer Kleinbus des Typs Ford Transit wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wer Angaben zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich mit dem Meller Polizeikommissariat unter der Telefonnummer 05422/920600 in Verbindung zu setzen.

