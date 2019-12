Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte brachen in Lehrerzimmer ein

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in die Grundschule Lüstringen an der Straße Am Hallenbad eingebrochen. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und stiegen in das Lehrerzimmer ein, wo sie einen große Monitor von der Wand nahmen und aus dem Gebäude trugen. Das Gerät wurde später beschädigt auf einem Nachbargrundstück aufgefunden. Möglicherweise fiel den Tätern der 65 Zoll große Monitor beim Transport aus der Hand, nahm dabei Schaden und hatte so keinen Wert mehr für die Einbrecher. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

