Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike an Gesamtschule Schinkel gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch an der Gesamtschule in der Windthorststraße ein teures E-Bike gestohlen. Das weiße Mountainbike der Marke Bulls, Modell Twenty 9E2, stand verschlossen im Fahrradständer und kam in der Zeit zwischen 13.10 Uhr und 14.30 Uhr weg. Hinweise zum Verbleib des Bikes nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

