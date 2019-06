Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Jugendlicher Radfahrer verletzte sich schwer

Rheinberg (ots)

Am Montag befuhr ein 14-jähriger Radfahrer aus Rheinberg den Gehweg der Egerstraße in Richtung Hafen.

An der Einmündung der Straße Seilerbahn stieß er mit dem Auto einer 42-Jährigen aus Duisburg zusammen, die dort auf die Egerstraße abbiegen wollte. Der Jugendliche stürzte zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb.

