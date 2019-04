Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trickdiebstahl in Hachen

Sundern (ots)

Am Montag gegen 10 Uhr wurde eine 88-jährige Frau aus Sundern in Hachen Opfer eines Trickdiebstahls. Eine unbekannte Frau entwendete eine dreistellige Bargeldsumme aus ihrer Handtasche. Während die Frau ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hachen parkte, stieg eine ihr unbekannte Frau ein und setzte sich auf den Beifahrersitz. In gebrochenem Deutsch habe sie von Spendengeldern gesprochen und ihr zudem wiederholt einen Zettel gezeigt. Als beide aus dem Auto ausstiegen, bemerkte die 88-Jährige, dass Bargeld aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Die Täterin wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie hatte schwarzes, schulterlanges Haar und trug eine dunkle Steppjacke. Nach der Tat flüchtete die Frau in eine unbekannte Richtung. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

