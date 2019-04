Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Lagerschuppen

Winterberg (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr geriet ein Lagerschuppen im Margaritenweg in Niedersfeld aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer beschädigte zudem zwei angrenzende Ferienhäuser. Die Feuerwehr verhinderte ein komplettes Übergreifen der Flammen auf die Holzhäuser. Ein technischer Defekt kann nach derzeitigen Erkenntnissen als Ursache ausgeschlossen werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

