POL-HSK: Zeugen gesucht (AR)

Nach zwei Unfällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitag um 8:20 Uhr. Ein 49-jähriger Arnsberger befuhr mit seinem schwarzen Tesla die zweispurige Kleinbahnstraße aus Hüsten in Richtung Neheim. Eine parallel zu ihm fahrende Frau nahm einen Fahrstreifenwechsel auf Höhe des Arnsbergers vor. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er aus und stieß gegen einen Bordstein. Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Auch als der Arnsberger an der nächsten Ampel auf sich aufmerksam machte, verließ die Fahrerin die Örtlichkeit ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen.

Zur genauen Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntag um 0:10 Uhr. Ein 19-jähriger Arnsberger befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Bruchhausen. Im Scheitelpunkt einer S-Kurve kam ihm ein anderes Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Arnsberger aus und kam ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Fahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei dem entgegenkommenden Auto um einen sechs bis zehn Jahren alten Audi-Kombi in Silber.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

